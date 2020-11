Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : une deuxième distribution de dividende Cercle Finance • 27/11/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG d'aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé la proposition du Conseil d'administration de procéder à une deuxième distribution de dividende à hauteur de 0.1388 franc brut par action nominative. Cette approbation permettra de distribuer intégralement le dividende de 0.2776 franc brut par action nominative initialement proposé pour l'exercice 2019. Le paiement de la distribution en espèces aura lieu à partir du 7 décembre 2020.

