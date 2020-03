Credit Suisse surpondère très légèrement les actions des marchés développés

(AOF) - Le comité d'investissement de Credit Suisse a décidé le 25 mars de très légèrement surpondérer les actions des marchés développés et d'adopter une allocation neutre pour les crédits à haut risque. « Cette décision est prise de manière très mesurée, car le niveau d'incertitude quant à l'évolution de la pandémie et aux mesures nécessaires pour la maîtriser reste élevé », explique Credit Suisse .

Cependant, après des réponses politiques très fortes sur le plan monétaire et fiscal, Credit Suisse est plus confiant dans le fait que les retombées économiques de la crise peuvent être limitées à une contraction brutale mais temporaire, suivie d'une reprise plus tard dans l'année.

En outre, les investisseurs achetant rarement au niveau le plus bas sur des marchés aussi volatils, le comité d'investissement de Credit Suisse estime qu'il est préférable d'anticiper, plutôt que de tenter d'identifier un point bas.