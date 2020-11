Credit Suisse surpondère désormais les actions des marchés émergents

(AOF) - Le comité d'investissement de Credit Suisse a décidé le 11 novembre dernier de désormais surpondérer les actions des marchés émergents. Les perspectives économiques s'améliorent pour la plupart des pays émergents, et un dollar plus faible devrait également s'avérer positif, explique la banque helvète. Cette dernière privilégie une exposition à la région asiatique en raison de sa performance de croissance supérieure et de la dynamique du marché. Au cours des derniers mois, Credit Suisse avait déjà fait pencher son exposition aux marchés émergents vers l'Asie, la Chine ayant maîtrisé le virus.

En outre, Credit Suisse prévoit des rendements attrayants sur les marchés des dettes et des matières premières.