Credit Suisse: sorties de fonds record, selon Morningstar information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:49

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a subi en mars des sorties de fonds de 4,6 milliards d'euros, ses plus importantes jamais enregistrées en un mois, montrent vendredi des données mensuelles publiées par Morningstar.



Ces retraits massifs ont coïncidé avec un mouvement plus global, qui a vu les fonds domiciliés en Europe enregistrer une décollecte nette de 809 millions le mois dernier, après une collecte de 21,7 milliards d'euros en février.



Il s'agit du premier mois négatif depuis novembre 2022, précise Morningstar.



D'après Valerio Baselli, éditorialiste sénior chez Morningstar, ces sorties s'expliquent par la prudence d'investisseurs confrontés tout à la fois à la menace d'une crise bancaire mondiale, au spectre d'une récession et à la perspective d'une inflation plus persistante que prévu le mois dernier.



Au niveau des gestionnaires d'actifs, iShares est arrivé en tête de la collecte, la deuxième place revenant à Swisscanto, tandis que Royal London a perdu 8,6 milliards d'euros.



Au niveau des fonds, le fonds de pension suédois AP7 Aktiefond a attiré 4,4 milliards d'euros de capitaux, là où Royal London US Equity Tilt a connu les sorties de capitaux les plus importantes.



Le rapport 'European Asset Flows' de Morningstar analyse chaque mois l'évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe.