Credit Suisse : sa fusion avec UBS entérinée le 12 juin

(AOF) - Credit Suisse et UBS ont annoncé que les deux sociétés s'attendent à ce que l'acquisition annoncée le 19 mars dernier soit réalisée dès le 12 juin. Une fois l'acquisition bouclée, UBS sera l'entité unique, et les actions du Credit Suisse et les American Depositary Shares (ADS) seront respectivement radiées de la cote du SIX Swiss Exchange (SIX) et du New York Stock Exchange (NYSE).