Crédit Suisse : s'associe au projet The Conduit Connect

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse et The Conduit Connect annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat, en collaboration avec Linklaters et Deloitte.

L'objectif est d'élargir l'offre à succès de The Conduit Connect, une plate-forme d'investissement créée par The Conduit, un club londonien axé sur la conduite d'un changement social positif.

Il s'agira de donner la possibilité à ses membres et aux clients du Crédit Suisse d'accéder à des opportunités d'investissement qui permettent de relever les défis ' les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ', indique le communiqué de Crédit Suisse.

En attirant des clients sélectionnés du Crédit Suisse en tant que collaborateurs, générateurs d'idées et investisseurs, The Conduit Connect à comme ambition de ' produire un impact transformateur à travers le spectre social et environnemental '.