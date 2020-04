CREDIT SUISSE reporte le versement de la moitié de son dividende

(AOF) - Suite à une demande du régulateur suisse (FINMA), le conseil d'administration d'UBS a révisé la proposition de dividende 2019 qui doit être approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 29 avril 2020. Le conseil d'administration demande aux actionnaires d'approuver une distribution de dividendes de 0,365 dollar par action à verser le 7 mai 2020 et à mettre en réserve un dividende de 0,365 dollar par action.

Le conseil d'administration a l'intention de proposer la distribution de ce montant supplémentaire de 0,365 dollar par action lors d'une assemblée générale extraordinaire, qui sera convoquée le 19 novembre 2020, après la publication des résultats du troisième trimestre de la banque.

La banque suisse prévoit actuellement de réaliser un bénéfice net d'environ 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2020, grâce à de bonnes performances opérationnelles dans toutes ses activités, même après avoir pris en compte ses pertes sur créances. Elle s'attend à ce que ses ratios de capital et de levier CET1 à la fin du premier trimestre 2020 soient conformes à ses objectifs et bien supérieurs aux exigences réglementaires, malgré les conditions du marché qui entraînent une augmentation significative des actifs pondérés liés aux risques de crédit et de marché.

