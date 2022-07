Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: reporte l'introduction de 1a Immo PK information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - La direction du fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK a décidé de reporter l'introduction en bourse en raison des conditions actuelles du marché et de la forte volatilité du marché des fonds immobiliers.



Cette introduction en Bourse était prévue au quatrième trimestre 2022.



' Le marché des fonds immobiliers traverse actuellement une phase de grande volatilité et de fortes fluctuations des volumes de négoce, de sorte qu'il n'est pas possible de garantir le succès de l'introduction en bourse au quatrième trimestre 2022 ' indique le groupe.





Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -2.00%