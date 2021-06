Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : renomme son activité en Chine Cercle Finance • 30/06/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que China securities joint venture a été renommé Credit Suisse Securities (China) Limited (CSS), un changement de nom qui constitue 'une étape importante dans le développement en cours de la banque de sa franchise en Chine', assure Credit Suisse. Credit Suisse est devenu actionnaire majoritaire (51%) de cette joint-venture en valeurs mobilières en juin 2020, à la suite d'une injection de capital. ' Notre expansion future se concentrera sur l'élargissement de notre présence et de nos capacités alors que nous positionnons Credit Suisse pour devenir le premier gestionnaire de fortune international en Chine', a commenté Carsten Stoehr, directeur général de Greater China chez Credit Suisse.

