Credit Suisse : renforce ses équipes de spécialistes ESG

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce aujourd'hui avoir procédé à cinq nouvelles nominations pour 'développer son équipe de stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), promouvoir l'intégration ESG au sein de la banque et propulser l'ambition de la banque d'être un leader en matière de développement durable'. Angela Saxby, Sina Dorner-Müller, Michael van der Meer et Timothy Oehmigenquitteront la banque Robeco pour rejoindre Credit Suisse tandis que Karim Sayyadquittera le poste qu'il occupait jusqu'alors chez Nordea. Dans leurs nouvelles fonctions, ils rejoindront l'équipe existante de spécialistes qui sont responsables du développement et de la supervision de l'ESG Investment Framework du Credit Suisse, et qui ont construit l'ESG Hub qui sert de centre d'expertise de la banque, annonce Credit Suisse.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +0.17%