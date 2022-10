Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: règlement du dossier RMBS aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 08:43









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce être parvenu à un règlement définitif avec le procureur général du New Jersey (NJAG) concernant son activité de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) avec des transactions remontant à avant 2008.



Selon les termes convenus, il versera en une fois 495 millions de dollars pour résoudre entièrement les réclamations liées à plus de 10 milliards de dollars de RMBS en cause, pour lesquels le NJAG avait allégué plus de trois milliards de dommages-intérêts.



'Le règlement, pour lequel Credit Suisse est entièrement provisionné, marque une autre étape importante dans les efforts de la banque pour résoudre de manière proactive les litiges et les problèmes hérités du passé', commente la banque suisse.





Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +0.77%