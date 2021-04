Credit Suisse : reçoit 11,8 ME d'amende de la CE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir infligé plus de 28,4 ME d'amendes à plusieurs banques pour infraction aux règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Les amendes concernent la Bank of America Merrill Lynch (12,6 ME), le Crédit Agricole(3,99 ME) et Credit Suisse (11,8 ME). Aucune amende n'a été infligée à laDeutsche Bank, car c'est elle qui a révélé l'existence de l'entente à la Commission.

Les quatre banques ont participé à une entente sur le marché secondaire, au sein de l'EEE, assure la Commission européenne.

'Les traders se sont entendus sur les stratégies de négociation, ont échangé des informations sensibles sur les prix et ont coordonné leurs prix', explique MargretheVestager, vice-présidente exécutive de la Commission, chargée de la politique de concurrence, précisant que l'entente a porté préjudice aux marchés financiers.