Credit Suisse rebondit fortement grâce au soutien de la Banque nationale suisse

(AOF) - L'action Credit Suisse bondit de 30,82% à 2,22 francs suisses après avoir reçu le soutien des autorités suisses et l'annonce par la banque suisse d'un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse. " Ces liquidités supplémentaires soutiendraient les activités principales du Credit Suisse et ses clients, alors que le Credit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients " a-t-elle expliqué.

Hier, Credit Suisse a chuté de 24% alors que la Saudi National Bank, son premier actionnaire avec 9,88% du capital, n'envisage pas d'engager plus d'argent pour la soutenir, selon une interview du président de la banque saoudienne à Bloomberg.

En réaction, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS) ont souligné, dans un communiqué commun, qu'il n'existait aucun risque de contagion directe entre les problèmes auxquels sont confrontés certains établissements bancaires aux États-Unis et le marché financier suisse.

Credit Suisse, qui a plongé hier en Bourse de 24%, "satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance systémique". "En cas de besoin, la BNS mettra des liquidités à la disposition de Credit Suisse", précise le communiqué.

Les réactions du marché ont particulièrement pesé sur la valeur boursière et sur le cours des titres de créance de Credit Suisse ces derniers jours. La FINMA et la BNS suivent de très près les évolutions et sont aussi dans ce contexte en contact étroit avec le Département fédéral des finances afin d'assurer la stabilité financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.