Crédit Suisse : R. Meddings proposé comme membre du conseil

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Credit Suisse va proposer l'élection de Richard Meddings en tant que nouveau membre non exécutif du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle du 30 avril 2020. ' Richard Meddings, président de la banque britannique TSB, est un expert financier reconnu comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers couvrant la banque de détail, la gestion de patrimoine et la banque d'investissement ' indique le groupe. Il a obtenu son diplôme de comptable agréé chez Price Waterhouse, puis a commencé sa carrière bancaire chez Hill Samuel Bank en finance d'entreprise en 1984. En plus de son rôle de président de TSB, Meddings est actuellement administrateur non exécutif et président du comité d'audit de Her Majesty's Treasury.

