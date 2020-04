Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : proposition de dividende modifiée Cercle Finance • 09/04/2020 à 09:01









(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique qu'en réponse à une demande de la FINMA, son conseil d'administration soumettra une nouvelle proposition de dividende à l'assemblée générale de cette année, en lieu et place de celui de 0.2776 franc suisse par action annoncé le 25 mars. Le conseil d'administration propose désormais une distribution en espèces de 0,1388 franc brut par action, dont une moitié proviendra des réserves en bénéfice et l'autre des réserves issues d'apports en capital. À l'automne 2020, il envisage de proposer une seconde distribution en espèces de 0,1388 franc brut par action, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une AG extraordinaire qui se tiendra à ce moment-là si les conditions le permettent.

