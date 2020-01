Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 03/01/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce avoir achevé le 30 décembre son programme de rachats d'actions entamé le 14 janvier 2019 : il a acquis 79.818.000 de ses propres actions à un prix moyen de 12,53 francs suisses, soit un montant total d'un milliard de francs. Par ailleurs, l'établissement va commencer un nouveau programme en ce mois de janvier : il prévoit de débourser à ce titre au moins un milliard de francs d'ici la fin de 2020, sous réserve des conditions économiques et de marché. Le groupe bancaire helvétique précise que les actions ainsi rachetées devraient être annulées par la voie d'une réduction de capital devant être proposée à de futures assemblées générales des actionnaires.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.38%