Credit Suisse: placé sous surveillance positive chez Fitch

(CercleFinance.com) - Fitch a annoncé mardi avoir placé sous surveillance avec implication positive la note de long terme 'BBB' actuellement attribuée à Credit Suisse.



L'agence d'évaluation financière explique cette décision par la perspective d'une fusion de l'établissement helvétique avec son compatriote UBS, un élément qu'elle estime a priori favorables à ses notes de crédit.



'Le regroupement d'entreprises qui en résultera permettra probablement d'améliorer la franchise et le modèle d'affaires, la gestion des risques et les profils de financement et de liquidité du Credit Suisse', souligne Fitch.



Cette surveillance signifie, à l'inverse, que la note de l'établissement pourrait être dégradée en cas d'échec du projet de rapprochement, ajoute l'agence.



Fitch précise que la notation sur les instruments de dette additionnelle de niveau 1 (AT1) du Credit Suisse a été abaissée de 'BB-' à 'C', suite à la décision du régulateur suisse de ramener la valeur nominale de ces instruments à zéro.





