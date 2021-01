Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : perte nette attendue au 4e trimestre Cercle Finance • 08/01/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Après avoir achevé un examen, Credit Suisse indique prévoir d'augmenter ses provisions pour le cas MBIA ainsi que celles liées à d'autres cas RMBS (mortgage backed security) d'un total de 850 millions de dollars. En raison de cette augmentation, ainsi que de la charge de dépréciation attendue concernant sa participation sans parts de contrôle dans York Capital Management annoncée le 24 novembre, le groupe devrait enregistrer une perte nette au quatrième trimestre 2020. La banque helvétique ajoute que sa performance de trading au cours du dernier mois de 2020 's'est poursuivie à des niveaux similaires à ceux résumés dans son Investor Update du 15 décembre', et que son programme de rachats d'actions devrait débuter le 12 janvier.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -2.51%