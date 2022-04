Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: perte attendue sur des provisions information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce que ses résultats du premier trimestre 2022, à publier le 27 avril, seront affectés négativement par des provisions pour litiges, et qu'il s'attend à faire état d'une perte en raison de cette augmentation des réserves.



La banque a en effet décidé d'augmenter d'environ 600 millions de francs suisses ses provisions pour litiges liées à des dossiers anciens, ce qui se traduit par des provisions totales pour litiges pour le trimestre d'environ 700 millions de francs.



En ce qui concerne son exposition à l'impact de la guerre en Ukraine, Credit Suisse prévient que ses résultats seront affectés par un total d'environ 200 millions de francs de revenus négatifs et de provisions pour pertes sur créances.





Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.40%