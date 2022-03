Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: pénalité attendue aux Bermudes information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce qu'un tribunal des Bermudes devrait publier prochainement un jugement contre une filiale locale d'assurance-vie, Credit Suisse Life Bermuda, pour un montant potentiel de plus de 500 millions de dollars.



La banque helvétique a déjà pris des réserves à ce sujet et a l'intention d'engager toutes les actions en justice possibles. 'Nous examinerons si d'autres réserves sont nécessaires dans le cadre de nos résultats du premier trimestre qui seront publiés le 27 avril', indique-t-elle.





