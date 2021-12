Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 16:06









(CercleFinance.com) - Credit Suisse se montre stable à Zurich et sous-performe ainsi le SMI, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre', avec un nouvel objectif de cours fixé à 9,3 francs suisses, contre 10,8 francs précédemment. Dans le résumé de sa note, le broker reconnait la faiblesse du ratio P/TNAV (prix sur valeur d'actif net tangible), à 0,6 fois, mais il voit 'une longue période de transition à venir' et considère donc que 'trop de patience est requise'.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +1.61%