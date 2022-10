Credit Suisse payera 238 millions d'euros pour solder l'enquête fiscale française

(AOF) - Credit Suisse a conclu un accord avec le Parquet National Financier (PNF) pour solder un dossier d’évasion fiscale. La banque suisse va payer un total de 238 millions d’euros, dont 115 millions d'euros à l'État français à titre de dommages et intérêts et 123 millions d’euros d’amendes. Le règlement ne comporte pas de reconnaissance de la responsabilité pénale. La banque souligne qu'il s'agit d'une " autre étape importante dans la résolution proactive des litiges et des problèmes hérités ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.