Credit Suisse : partenaire de l'Université de Saint-Gall

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec l'Université de Saint-Gall (Suisse) afin de renforcer la recherche et l'enseignement aux interfaces entre la finance, le management et le droit. Dans le cadre de ce partenariat, Credit Suisse contribuera à hauteur de 20 millions de CHF au cours des dix prochaines années. L'Université de Saint-Gall crée d'ailleurs le 'HSG Center for Financial Services Innovation' pour développer ces nouveaux domaines de recherche interdisciplinaire. Par ailleurs, Credit Suisse soutient la création du HSG Learning Center avec un don de 3 millions de CHF à la Fondation HSG. Ce centre d'apprentissage ouvrira ses portes en février 2022 et agira comme un centre de travail et de réflexion innovant qui facilitera de nouvelles formes d'apprentissage et d'interaction entre étudiants, professeurs et praticiens de l'industrie, précise Credit Suisse.

