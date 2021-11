Credit Suisse : obligations 'bleues' pour TNC au Belize

(CercleFinance.com) - Credit Suisse et The Nature Conservancy (TNC) annoncent aujourd'hui l'achèvement de la plus grande obligation 'bleue' (Blue Bond for Conservation) permettant d'allouer des capitaux à la viabilité de la dette et à la conservation marine du Belize.

L'établissement suisse a levé 364 millions de dollars pour TNC, des capitaux qui sont mobilisés pour les nations insulaires et côtières afin de restructurer une partie de leur dette nationale et de créer un financement durable à long terme pour la protection marine, le développement économique durable et la lutte contre le changement climatique.

Dans le cadre de cette opération, environ 4 millions de dollars du Belize par an, seront versés au cours des 20 prochaines années à un nouveau fonds de conservation indépendant pour le Belize.

'Cette transaction démontre l'engagement du Credit Suisse en faveur de la conservation des océans et de la mer grâce à son ingéniosité financière', a commenté Marisa Drew, Chief Sustainability Officer et Head of Sustainability Strategy, Advisory & Finance (SSAF) au Credit Suisse.