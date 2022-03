Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: nouvelles nominations au conseil information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce que son conseil d'administration propose d'élire Mirko Bianchi, Keyu Jin et Amanda (Mandy) Norton en tant que membres non exécutifs du conseil lors de l'assemblée générale ordinaire (AG) qui se tiendra le 29 avril.



Severin Schwan, Kai S. Nargolwala et Juan Colombas ont informé le conseil d'administration qu'ils ne seraient pas candidats à leur réélection à l'AG 2022. Christian Gellerstad deviendra vice-président et lead independent director, succédant à Severin Schwan.



Dans la perspective de la nomination de Christian Gellerstad, Peter Derendinger gardera sa fonction de président du conseil d'administration de Credit Suisse (Suisse) SA et Christian Gellerstad restera membre de ce conseil.





