Credit Suisse: nouvelle séance de montagnes russes à Zurich information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 16:08

(CercleFinance.com) - Après son rebond de la veille, l'action Credit Suisse rechute lourdement ce vendredi à la Bourse de Zurich sur fond d'inquiétudes persistantes quant à la solidité financière de la deuxième banque helvétique.



En lâchant plus de 9% aujourd'hui, le titre poursuit son mouvement de yo-yo entamé au début de la semaine, les investisseurs alternant, tour à tour, ventes massives sur la valeur avant de la plébisciter le lendemain.



Depuis le début de la semaine, son cours de Bourse s'inscrit en recul de plus de 25%, ce qui, à moins d'un spectaculaire retournement de tendance d'ici à la clôture, devrait correspondre à son repli hebdomadaire final.



Cette nouvelle séance de montagnes russes souligne surtout le manque de confiance des investisseurs dans la santé de l'établissement, malgré les efforts entrepris par les autorités suisses pour tenter de ramener le calme.



'L'énorme bouée de sauvetage offerte par la Banque nationale suisse (BNS) cette semaine va lui permettre de résoudre ses problèmes immédiats de trésorerie, mais ce n'est sans doute pas la fin de l'histoire au vu des difficultés fondamentales qui touchent la banque', estiment ainsi les analystes de Capital Economics.



'Le prêt de 50 milliards de francs suisses de la BNS ne permettra pas, à lui seul, de sauver la banque car il est finalement petit au regard des chiffres', confirme Matthieu Bailly, directeur général délégué chez Octo AM.



Le gérant obligataire souligne que les dépôts, source de financement et donc de rentabilité de la banque, ont fondu de 320 milliards de francs suisses sur l'année 2022, avec des encours qui sont passés de 1.614 à 1.294 milliards.



Chez Invesco, on rappelle que Credit Suisse est considéré comme une banque 'systémique' avec ses 531 milliards de francs suisses d'actifs, 'un montant qui rappelle de façon très désagréable le dossier Lehman Brothers', rappelle le gestionnaire d'actifs.



'Cette série de nouvelles et évènements négatifs surviennent à un moment où la banque peine à convaincre les investisseurs de la possibilité de succès du plan de réorganisation et de repositionnement de son modèle d'activité', souligne Xavier Got, analyste crédit senior chez Generali Investments.



Pour toutes ces raisons, la banque suisse semble aujourd'hui traverser une crise de confiance de la part des investisseurs.



'Comme d'autres institutions financières l'ont expérimenté par le passé, lorsque la confiance des contreparties est perdue, la conduite des activités au-jour-le-jour d'une banque devient impossible', rappelle Xavier Got.



'Il est donc crucial pour Crédit Suisse de restaurer la confiance des marchés', souligne l'analyste de Generali.



Pour les professionnels, ce chemin s'annonce encore très long et parsemé d'embûches.



'L'ère du soutien des actionnaires et des augmentations de capital semble révolue tant les déboires sont lourds et les déconvenues récurrentes', prévient Matthieu Bailly, chez Octo AM.