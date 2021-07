Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : nouvelle directrice de l'activité en Chine Cercle Finance • 09/07/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce aujourd'hui la nomination de Janice Hu en tant que directrice générale de la banque en Chine, où elle succédera à Zhenyi Tang, qui quitte le Credit Suisse ainsi que le secteur des services financiers. Forte de plus de 25 années d'expérience professionnelle sur les marchés financiers en Chine, Janice Hu occupait jusqu'alors le poste de vice-présidente de Credit Suisse China et de responsable de China Investment Banking. Cette nomination intervient dans un contexte d'extension de la présence de la banque helvète dans l'Empire du Milieu. Il y a une dizaine de jours, Credit Suisse avait d'ailleurs annoncé renommer 'China securities joint venture' en 'Credit Suisse Securities (China) Limited (CSS), un changement censé marquer le développement en cours de la banque dans le pays.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +0.70%