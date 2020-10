Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Suisse : nouveaux services de bancassurance avec AXA Cercle Finance • 21/10/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse annonce le lancement de solutions intégrées de bancassurance pour ses clients, en collaboration avec AXA. Ces solutions seront intégrées à CSX - l'offre de banque numérique de Crédit Suisse - et permettront aux clients de mener à bien toutes leurs activités bancaires à travers une seule application. Les nouvelles fonctionnalités seront progressivement intégrées dans l'application CSX au cours des prochains mois, indique Crédit Suisse. ' L'intégration de solutions d'assurance transparentes dans CSX est un complément parfait à cette offre et répond aux besoins de nos clients', assure Anke Bridge Haux, responsable de l'activité banque numérique chez Crédit Suisse.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -0.47%