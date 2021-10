Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : nouveaux membres au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale extraordinaire (AGE). Axel Lehmann a notamment été élu en tant que nouveau membre du Conseil d'administration. Il deviendra également le nouveau président du Risk Committee. Juan Colombas a aussi été élu en tant que nouveau membre du Conseil d'administration en tant que nouveau membre du Compensation Committee, comme proposé par le Conseil d'administration. Les deux nouveaux membres sont élus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.68%