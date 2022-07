Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: nouveau responsable Private Banking en Suisse information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le Credit Suisse annonce aujourd'hui que Roger Suter, responsable de la région suisse centrale depuis 2012, a été nommé afin de succéder à Serge Fehr en tant que responsable de l'activité Private Banking Suisse. Sa prise de fonction est prévue le 1er août.



'Grâce à la passion, au dévouement et au travail acharné de Serge Fehr au cours des sept dernières années, nous pouvons désormais transmettre un secteur d'activité performant à Roger Suter', a commenté André Helfenstein, CEO Credit Suisse (Suisse)



Roger Suter a commencé sa carrière au Credit Suisse en 1993, rappelle la banque helvète. Il aura pour mission de poursuivre la 'success story' de Private Banking Suisse.





Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.84%