Credit Suisse : nouveau président du conseil proposé

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce que son conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire António Horta-Osório en tant que nouveau président du conseil lors de l'assemblée générale annuelle du 30 avril 2021. De nationalité portugaise, António Horta-Osório est depuis mars 2011 Group Chief Executive de Lloyds Banking Group. Par ailleurs, il a siégé à la Cour des directeurs de la Banque d'Angleterre de 2009 à 2011. Il succédera à Urs Rohner, qui se retirera en 2021 comme annoncé précédemment, après avoir atteint la limite statutaire de 12 ans. Pour rappel, ce dernier a été élu président à temps plein du conseil d'administration en 2011.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange 0.00%