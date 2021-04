Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : nouveau président du conseil d'administration Cercle Finance • 30/04/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group AG fait savoir que ses actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire (AGA) qui s'est tenue aujourd'hui, à Zurich. Avec une majorité de 96,4%, António Horta-Osório a été élu Président du conseil d'administration tandis que Clare Brady et Blythe Masters font leur entrée au conseil. António Horta-Osório succède à Urs Rohner qui, après avoir siégé 12 ans au conseil - dont 10 en tant que président - avait décidé de ne pas se représenter. Les autres membres du conseil d'administration proposés en lice pour leur réélection ont été confirmés pour un mandat supplémentaire. Enfin, les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende de 0,1 CHF par action pour l'exercice 2020.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -0.31%