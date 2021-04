Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : nouveau directeur juridique en Suisse Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce la nomination de Renato Costantini en tant que nouveau 'General Counsel' (directeur juridique) de Credit Suisse (Suisse) SA. À ce titre, il sera également membre de la direction de Credit Suisse (Suisse) SA et du comité de direction de la division Swiss Universal Bank. Après des études de droit à l'Université de Zurich, Renato Costantini a été admis au Barreau suisse et a ensuite obtenu un doctorat de l'Université de Lucerne. Renato Costantini a débuté sa carrière en 2002 au tribunal de district de Zurich. Après de nombreuses années en tant qu'avocat chez Niederer Kraft & Frey, où il s'est spécialisé en droit bancaire et financier, il a rejoint le Credit Suisse en 2011. A 44 ans, il succède à Thomas Grotzer, qui occupait le poste de Global Head of Compliance par intérim du Credit Suisse Group AG depuis le 6 avril 2021.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -0.47%