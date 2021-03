Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : nomme un nouvel économiste en chef en Suisse Cercle Finance • 16/03/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que Claude Maurer, actuellement Responsable de l'analyse macroéconomique et de la stratégie en Suisse, succédera à Oliver Adler en tant que Chief Economist Switzerland à compter du 1er juin 2021. Ce dernier prendra en effet sa retraite après 35 années passées dans le secteur financier. Diplômé en économie à l'Université de Zurich, Claude Maurer a débuté sa carrière en tant qu'économiste chez BAK Basel Economics, avant de rejoindre Credit Suisse en 2006.

