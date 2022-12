Credit Suisse : Mohammed bin Salman pourrait investir dans CS First Boston

(AOF) - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, et une société américaine de capital-investissement, Atlas Merchant Capital, dirigée par l'ancien directeur général de Barclays, Bob Diamond, font partie des investisseurs qui se préparent à investir un milliard de dollars ou plus dans la nouvelle banque d'investissement du Credit Suisse, ont déclaré des personnes proches du dossier au Wall Street Journal.

Le prince héritier Mohammed bin Salman envisage un investissement d'environ 500 millions de dollars pour soutenir la nouvelle unité, CS First Boston, et son PDG désigné, Michael Klein, ont précisé certaines des personnes interrogées.

Lors de la présentation de sa nouvelle stratégie fin octobre, Credit Suisse avait indiqué que ses activités de marchés de capitaux et de conseil de la banque d'investissement seront regroupées, après une période de transition, sous la bannière CS First Boston. Indépendante, la future CS First Boston envisage d'attirer des capitaux tiers et aura un partenariat privilégié à long terme avec Credit Suisse.

