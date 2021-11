Credit Suisse met sa banque d'investissement à la diète et renforce sa gestion de fortune

(AOF) - Pris dans les rets de plusieurs scandales et revers (Archegos Capital , Greensill Capital, soupçons de corruption au Mozambique), Credit Suisse a présenté une réorganisation stratégique à l'occasion de la publication des comptes du troisième trimestre. Après avoir perdu 4,8 milliards de francs suisses à la suite de la faillite du hedge fund américain, Archegos Capital Management, la banque suisse va sortir de la majorité de ses activités de Prime Services, qui proposent des services aux hedge funds et family office, d'ici 2022.

En parallèle à la réduction de sa présence dans le courtage, Credit Suisse va se renforcer dans la gestion de fortune. Elle lui allouera 3 milliards de francs supplémentaires de capital et les trois entités actuelles seront regroupées en une seule.

Cette division prévoit d'embaucher environ 500 conseillers clients au cours des trois prochaines années, ce qui représente une augmentation d'environ 15 % entre 2021 et 2024. Elle a pour objectif d'atteindre environ 1 100 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion d'ici 2024, soit une augmentation de 200 milliards de francs suisses par rapport aux niveaux actuels.

Credit Suisse a par ailleurs prévu d'investir entre 1 et 1,5 milliard de francs de plus par an d'ici 2024 dans les divisions du groupe, notamment dans la technologie.

Au troisième trimestre, la banque helvétique a enregistré un bénéfice net en repli de 21% 434 millions de francs suisses pour des revenus en croissance de 5% à 5,44 milliards de francs suisses.

Elle a prévenu qu'elle enregistrerait une charge pour dépréciation de 1,6 milliard de francs suisses au niveau de sa banque d'investissement qui entrainera les comptes dans le rouge au quatrième trimestre.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.