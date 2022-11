Credit Suisse met en oeuvre son augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse avait approuvé mercredi l'augmentation de capital destinée à financer le plan de restructuration et renforcer le ratio de fonds propres (CET1).

(AOF) - Credit Suisse a placé environ 462 millions d’actions auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’une augmentation de capital. L’opération a ainsi généré un produit brut de 1,76 milliards de francs suisses. Dans le cadre de ce placement d'actions, un peu plus de 307 millions d’actions nouvelles actions ont été émises et achetées par la Saudi National Bank (SNB), qui détient ainsi 9,9 % de la banque suisse.

