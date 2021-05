Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : met à jour ses tendances à long-terme Cercle Finance • 04/05/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a actualisé ses tendances d'investissement à long terme (les 'supertrends') au prisme des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Ce nouveau cadre aidera les investisseurs à hiérarchiser leurs placements en fonction de leur objectif, qu'il s'agisse par exemple de lutter contre le changement climatique (ODD13), de réduire les inégalités (ODD10), de promouvoir la croissance économique et un travail décent pour tous (ODD8) ou de favoriser la santé et le bien-être (ODD3). Credit Suisse met par exemple en avant les dépenses d'infrastructures - élément clé des plans de relance - ou encore le supertrend 'technologie', avec l'essor de l'économie sans contact.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -0.39%