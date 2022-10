Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: lourdes pertes, levée de fonds en vue information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a publié jeudi ses résultats financiers au titre du troisième trimestre, une annonce largement éclipsée par la présentation, très attendue, de sa nouvelle stratégie.



La banque privée suisse a fait état ce matin d'une perte nette distribuable aux actionnaires de quatre milliards de francs suisses pour le trimestre écoulé, un chiffre qui inclut une dépréciation d'actifs de 3,7 milliards en lien avec le réexamen de sa stratégie.



Le groupe financier - qui reconnaît que ses performances récentes ont été 'décevantes' - a dévoilé en conséquence une série de mesures présentées comme 'décisives' en vue de recentrer ses activités sur les besoins de ses clients.



Son nouveau modèle intégré se focalisera ainsi sur la gestion de fortune ('wealth management'), sur la banque de détail en Suisse ainsi que sur la gestion d'actifs.



En parallèle, Credit Suisse compte radicalement restructurer sa banque d'investissement, renforcer ses fonds propres et accélérer la transformation de ses coûts.



Il dit en particulier viser une réduction de 15% de sa base de coûts à horizon 2025, soit un allègement de l'ordre de 2,5 milliards de francs suisses qui porterait sa structure de coûts à quelque 14,5 milliards annuels.



Le groupe a surtout annoncé son intention de lever quatre milliards de francs suisses sous la forme d'une émission de nouvelles actions destinées à des actionnaires qualifiés, sous réserve de l'approbation du projet par ses actionnaires.



Bien que très largement anticipées, ces mesures faisait chuter son cours de Bourse de presque 8% jeudi matin sur l'indice SMI de Zurich.





