Credit Suisse: les problèmes "ne concernent pas les banques françaises et européennes" (gouverneur Banque de France)

Les "deux séries de problèmes", Crédit Suisse et des défaillances de la régulation américaine, "ne concernent pas les banques françaises et européennes", a assuré lundi le gouverneur de la Banque de France.

"Les banques françaises sont très solides" et "aucun problème ne concerne les banques françaises", a affirmé François Villeroy de Galhau sur France Inter au lendemain de l'annonce du rachat de Credit Suisse, en grandes difficultés, par sa rivale UBS.

La transaction, orchestrée par les autorités suisses, doit permettre de préserver "la stabilité de l'ensemble du système financier", a déclaré dimanche le Président de la Confédération Alain Berset.

"Un problème" se situe aux Etats-Unis où "nombre de banques moyennes n'ont pas été soumises aux règles de sécurité qui ont été adoptées" après la crise de 2008, a rappelé Villeroy de Galhau, également membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

"Et puis il y a ce problème spécifique de Credit Suisse" dont "on savait depuis quelques années que c'était une banque à problèmes" et qui va être reprise par UBS" qui, elle, est en bonne santé", a-t-il ajouté.

"Aucun de ces problèmes ne concerne les banques françaises" et "il n'y a aucun sujet concernant les banques françaises", a martelé le gouverneur de la Banque de France, se voulant rassurant sur la stabilité du secteur, ébranlé depuis plus d'une semaine par la faillite de l'établissement américain Silicon Valley Bank (SVB).

Pour éviter tout risque de contagion, les plus puissantes banques centrales mondiales ont annoncé dimanche soir une action concertée pour faciliter l'accès aux liquidités en dollars, rappelant des mesures prises face à la tourmente des marchés au début de la pandémie de Covid-19.

L'autorité monétaire de Hong Kong a également soutenu lundi que les déboires de la banque Credit Suisse ont un impact "insignifiant" sur le système bancaire de la ville.

ys/ha/pta