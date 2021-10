Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : les enquêtes sur le Mozambique sont réglées information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé hier soir qu'il avait accepté de payer 475 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis et au Royaume-Uni afin de mettre fin à des enquêtes portant sur ses activités dans le financement des entreprises d'Etat du Mozambique, entre 2013 et 2016. Ce règlement va d'abord permettre de solder les investigations menées par le Département américain de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) en l'échange d'un versement de 275 millions de dollars. L'accord trouvé avec la FCA, l'autorité de régulation financière britannique, prévoit pour sa part un paiement de 200 millions de dollars, ainsi que le renoncement à 200 millions de dollars de dette dues par le Mozambique. Credit Suisse indique avoir également conclu un litige avec la FINMA, l'autorité de tutelle du secteur financier suisse, sur le dossier, à l'issue duquel la banque s'est vue imposer des restrictions d'activité en attendant qu'un auditeur approuve les nouveaux procédés et les mesures de gouvernance adoptés par le groupe suite à l'affaire.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.39%