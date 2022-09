Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: les activités fiduciaires vont être cédées information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 14:36









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi avoir conclu des accords en vue de céder ses activités fiduciaires à Butterfield, un spécialiste de la gestion de comptes offshore, et à Gasser Partner, un cabinet juridique basé au Liechtenstein.



Dans un communiqué, la banque privée suisse, qui ne fournit pas le montant de l'opération, indique que la transaction devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2023, sous réserve du feu vert des autorités de régulation.



En vertu de deux accords distincts, Butterfield fera l'acquisition des activités de Credit Suisse Trust (CST) à Guernesey, à Singapour et aux Bahamas, tandis que Gasser Partner rachètera la succursale du Liechtenstein.



Credit Suisse explique que toutes les parties concernées ont l'intention d'assurer une continuité dans les services proposés aux clients.



Les activités fiduciaires correspondent aux placements et crédits que le gestionnaire de fortune effectue ou accorde en nom propre mais pour le compte et aux risques exclusifs du client, sur la base d'un ordre écrit.



Les fonds reçus à titre fiduciaire sont placés presque exclusivement à

l'étranger.





Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +0.58%