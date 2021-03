Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : le titre avance après un point d'activité Cercle Finance • 16/03/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Credit Suisse signait mardi l'une des plus fortes progressions de l'indice SMI de Zurich dans le sillage d'un point d'activité réalisé à l'occasion d'une conférence financière organisée par Morgan Stanley. La banque helvétique - qui avait déclaré avoir connu un 'très bon début d'année' 2021 - indique que cette tendance s'est poursuivie en février, le groupe ayant dégagé le mois dernier son plus haut niveau de bénéfice avant impôts en dix ans. Credit Suisse explique que sa division de banque d'investissement bénéficie de la performance particulièrement élevée de son métier d'émission sur les marchés des capitaux, ainsi que d'une performance toujours solide dans le trading. Au total, la division de banque d'investissement a vu ses revenus depuis le début de l'année progresser de plus de 50% par rapport à la même période de l'an dernier. Thomas Gottstein, le directeur général Credit Suisse, a par ailleurs évoqué de 'faibles pertes sur crédit' malgré la poursuite de la pandémie et évoqué des 'signes indiquant une amélioration de l'économie mondiale'. Concernant le dossier Greensill Capital, un spécialiste de l'affacturage mis en faillite, Credit Suisse a expliqué que sa priorité était de récupérer les liquidités placées par les investisseurs du fonds Credit Suisse Asset Management (CSAM). L'établissement dit collaborer avec les administrateurs de Greensill et note que des premiers paiements de remboursement totalisant 3,1 milliards dollars ont d'ores et déjà été effectués. Selon Credit Suisse, de nouvelles distributions en espèces devraient être annoncées ces prochains mois. Le titre progresse actuellement de 1,1% à la Bourse de Zurich.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks +1.51%