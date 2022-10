Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: lancement d'une OPA sur des titres de créance information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Credit Suisse fait part d'une offre publique d'achat en numéraire portant sur huit titres de créance de premier rang libellés en euros ou en livres sterling pour une contrepartie totale pouvant atteindre un milliard d'euros.



Parallèlement, la banque helvétique annonce une offre publique d'achat en numéraire distincte portant sur douze titres de créance de premier rang libellés en dollars, pour une contrepartie totale pouvant atteindre deux milliards de dollars.



Ces deux offres, soumises à diverses conditions, expireront respectivement le 3 novembre et le 10 novembre. Elles doivent permettre à Credit Suisse de 'tirer parti des conditions du marché pour racheter de la dette à des prix attractifs'.





