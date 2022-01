Credit Suisse lance un avertissement sur le quatrième trimestre

(AOF) - Credit Suisse a averti que son résultat serait encore plus dégradé que prévu au quatrième trimestre. Ses comptes subiront " l'impact négatif de provisions pour litiges d'environ 500 millions de francs suisses, partiellement compensées par des gains sur les ventes immobilières de 225 millions de francs suisses ". Ces anciens litiges concernent principalement sa banque d'investissement.

Début novembre, la banque avait prévenu qu'elle enregistrerait une charge pour dépréciation de 1,6 milliard de francs suisses au niveau de sa banque d'investissement qui entrainera les comptes dans le rouge au quatrième trimestre. La perte sera donc encore plus lourde que prévu.

Egalement début novembre, la banque suisse avait indiqué être confrontée à un ralentissement dans la banque d'investissement et la gestion de fortune.

" Cela reflète le ralentissement saisonnier habituel mais, de plus, l'activité commerciale reflète le retour à des conditions commerciales plus normales après l'environnement exceptionnel qui a prévalu pendant la majeure partie de 2020 et 2021 " a expliqué aujourd'hui Credit Suisse.

" Combiné à la réduction de notre appétit global pour le risque, y compris notre décision de nous retirer en grande partie des activités prime services, cela a entraîné une perte au quatrième trimestre 2021 pour la division banque d'investissement (avant la dépréciation du goodwill) " a-t-elle ajouté.

L'établissement a également dévoilé une bonne nouvelle : son ratio de fonds propres durs serait supérieur à son objectif de 14% à fin 2021.

Credit Suisse Group a annoncé la semaine dernière que le Conseil d'administration avait nommé Axel P. Lehmann comme nouveau président de la banque, avec effet immédiat. Il succède à António Horta-Osório, qui a démissionné à la suite d'une enquête commandée par le Conseil. Ce dernier, qui occupait ce poste depuis seulement fin avril dernier, a notamment enfreint des règles de quarantaine liées à la pandémie.

