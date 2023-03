Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: la publication du rapport annuel est reportée information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé jeudi avoir reporté la publication de son rapport annuel 2022, expliquant avoir besoin de plus de temps pour évaluer l'impact de certaines remarques qui lui ont été formulées par la SEC américaine.



Dans un communiqué, la banque privée suisse explique avoir été contactée hier soir par la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le traitement technique qu'elle avait réservé à des révisions de son tableau de trésorerie pour les exercices 2020 et 2019.



'L'équipe de direction estime qu'il est prudent de reporter d'un court délai la publication de ses comptes afin de mieux comprendre les remarques reçues', justifie Credit Suisse.



Le groupe, qui n'a pas encore déterminé de nouvelle date pour la publication, précise que les résultats financiers pour l'exercice 2022 - qu'il avait dévoilés le 9 février dernier - ne sont pas concernés par ces considérations.



A la Bourse de Zurich, le titre Credit Suisse lâchait plus de 4,5% jeudi matin, signant la plus forte baisse de l'indice SMI.





