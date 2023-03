Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: la FINMA se justifie au sujet des 'AT1' information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a assuré jeudi qu'elle avait respecté la législation en procédant à l'amortissement complet des instruments de dette 'AT1' de Credit Suisse.



Dans le cadre de la fusion entre UBS et Credit Suisse, le régulateur suisse avait demandé à Credit Suisse d'amortir intégralement ces instruments, c'est-à-dire de ramener leur valeur nominale à zéro, une décision qui avait fait grand bruit en début de semaine.



Les investisseurs considèrent en effet que la FINMA a ainsi ignoré la hiérarchie des créanciers en amortissant entièrement la dette la plus junior du groupe bancaire.



'Les détenteurs de ces dettes pourraient voir 17 milliards de dollars réduits à néant, alors qu'elles sont normalement senior aux actions et auraient du être sauvées en premières', rappellent les équipes d'IG France.



La FINMA souligne toutefois que ces titres prévoient contractuellement d'être entièrement amortis en cas de survenance de certains événements déclencheurs, notamment en cas d'octroi d'une aide publique exceptionnelle.



Au-delà de ces bases contractuelles, l'autorisé suisse dit s'être également basée sur une ordonnance d'urgence entourant l'octroi de liquidités de la Banque nationale suisse (BNS) à des banques d'importance systémique.



'Dimanche, une solution a pu être trouvée pour protéger les clients, la place financière et les marchés', estime Urban Angehrn, le directeur de la FINMA.



'Dans ce contexte, il est important que les activités bancaires de Credit Suisse continuent à fonctionner sans interruption et sans problème. C'est maintenant le cas', conclut-il.





