Credit Suisse: la FINMA renonce à ouvrir une procédure

(CercleFinance.com) - La FINMA a annoncé vendredi soir avoir renoncé à l'ouverture d'une procédure concernant les déclarations du président de Credit Suisse sur les sorties de fonds des clients.



L'autorité suisse de surveillance des marchés financiers avait décidé de conduire des investigations sur d'éventuelles violations du droit des marchés en lien avec des déclarations dans la presse faites à partir du mois de décembre dernier par Axel Lehmann, le président du conseil d'administration de Credit Suisse, au sujet des sorties de fonds des clients.



Des rumeurs parues dans les médias concernant d'éventuelles investigations de la FINMA en relation avec ces déclarations avaient engendré des réactions sur le marché en février 2023, mois durant lequel le cours de Bourse de Credit Suisse avait chuté de presque 9%.



A l'issue de ses investigations, l'autorité de tutelle dit ne pas avoir vu de motif suffisant pour ouvrir une procédure prudentielle, mais indique avoir fait part à la banque de ses attentes claires en ce qui concerne la communication à l'avenir.





