Crédit Suisse : la Commission inflige une amende de 83 ME

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a clôturé son enquête portant sur l'entente dans le marché des opérations de change (Forex) au comptant en infligeant des amendes à cinq banques. La Commission a adopté aujourd'hui une décision infligeant une amende totale de 261 millions d'euros aux quatre banques ayant opté pour la voie de la transaction, à savoir UBS, Barclays, RBS et HSBC. La Commission a également infligé une amende de 83 millions d'euros à Crédit Suisse dans le cadre de la procédure ordinaire. Margrethe Vestager, commissaire en charge de la politique de la concurrence, a déclaré: ' Nos décisions en matière d'ententes, qui mettent à l'amende UBS, Barclays, RBS, HSBC et Crédit Suisse, rappellent clairement que la Commission a la volonté ferme de veiller à ce que le secteur financier soit sain et concurrentiel, ce qui est essentiel pour l'investissement et la croissance. Le marché des opérations de change au comptant est l'un des plus grands marchés financiers du monde. Le comportement collusoire des cinq banques a porté atteinte à l'intégrité du secteur financier au détriment de l'économie et des consommateurs européens.'

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.18%