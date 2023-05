Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: l'UE autorise la concentration avec UBS information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé autoriser sans condition la concentration entre Credit Suisse et UBS.



Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen.



Pour rappel, UBSetCredit Suissesont à la fois des banques d'investissement multinationales et des entreprises de services financiers d'envergure mondiale.



Sur la base de son enquête sur le marché, la Commission a conclu que la concentration ne restreindrait pas de manière significative le jeu de la concurrence sur les marchés où les activités des entreprises se chevauchent au sein de l'EEE.





Valeurs associées CREDIT SUISSE GROUP Swiss EBS Stocks -1.02%